Москва, 30 мая, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Модель Кира Майер, которую сотрудники ДПС остановили в Москве за езду без прав, стала фигурантом уголовного дела. Об этом говорится в сообщении СКР в мессенджере «Там-Там».

w100pebble Правосудие

Отмечается, что девушка применила насилие в отношении полицейского. Она пыталась вырвать у инспектора протокол и причинила ему телесные повреждения.

Автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась 24-летняя Майер, остановили в центре Москвы 29 мая. Предъявить права девушка не смогла — она лишилась их ранее.

Составление протокола инспектором столь возмутило девушку, что она принялась кричать и царапаться, уточняет «Лайф». В результате модель поместили под стражу на пять суток.