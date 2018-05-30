Москва, 30 мая, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Москве специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по просьбам жителей столицы изменили режим работы светофоров на 53 пешеходных переходах. Учитывалась дорожная обстановка, на одних пешеходных переходах продолжительность зеленого сигнала увеличили, на других, наоборот, снизили, сообщается на портале мэра Москвы.

Светофор

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Замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков пояснил, что работу светофоров оптимизировали на наиболее оживленных перекрестках. Теперь по ним смогут пройти больше пешеходов, чем раньше. При этом изменения не повлияют на загруженность прилегающих улиц. Ранее в Москве уже оптимизировали работу светофоров на 105 пешеходных переходах.

В частности, работу светофоров по просьбам москвичей изменили на улицах Маросейка, Петровка, Неглинная, Малая Дмитровка и др. Кроме того, ЦОДД организовал новые регулируемые пешеходные переходы. Они появились на пересечении Софийской набережной и улицы Серафимовича, а также на пересечении улиц Коминтерна и Радужной.

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Как сообщало ИА REGNUM, обслуживанием московской интеллектуальной транспортной системы будет заниматься частная компания, с этой целью Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы планирует заключить крупнейший контракт. Максимальная цена пятилетнего контракта составит 17,5 млрд рублей.

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