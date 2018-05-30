Москва, 30 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Бессмысленно обсуждать, на каких основаниях Хрущев отдал Украине Крым, важно, что законно-избранный президент России Борис Ельцин его отдал Украине, а потом Крым на основании законов этой страны вышел из ее состава, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

"Крым ушел из Украины на основании украинских законов. Крымская республика имела право выйти из Украины, и она вышла из Украины. Куда она потом пошла — это уже их дело… То, что там присутствовала российская армия, она присутствовала вне зависимости от этого», — заявил Кедми, полемизируя с украинским гостем, который утверждал, что Россия отняла у Украины Крым.

Напомним, украинские пропагандисты всех мастей утверждают, что Крым был незаконно отнят Россией у Украины. Однако фактически он воспользовался своим законным правом самоопределения и выхода из состава Украины, подкрепленным волеизъявлением подавляющего числа граждан в условиях, когда в этой стране произошёл государственный нацистский переворот при тотальном нарушении более чем десятка статей конституции и угрозах новой власти зачистить Крым от «москалей».