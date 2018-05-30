7-летняя девочка пропала в Кемеровской области
Кемерово, 30 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области пропала без вести семилетняя девочка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
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Девочка
ЧП произошло во вторник, 29 мая, в городе Белово. По предварительным данным, девочка ушла из частного дома в микрорайоне «Чертинский».
"В городе Белово микрорайон «Чертинский» из частного дома ушла 7-летняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
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