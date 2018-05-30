Казань, 30 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Татарии в связи со смертью заместителя министра здравоохранения Елены Шишмаревой, которую 7 февраля 2018 года нашли мёртвой в собственном доме, где она отбывала домашний арест, прекращено уголовное дело, возбуждённое в отношении неё. Помимо этого, Советский районный суд Казани отказался продлевать домашний арест ещё одному фигуранту этого дела — заведующей кафедрой управления человеческими ресурсами КФУ Елене Ф. Об этом со ссылкой на собственные источники и пресс-службу суда сообщает правительственный портал «Татар-информ».

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Основанием для прекращения уголовного дела замминистра стала её смерть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года стало известно, что в министерстве проходят обыски, а позднее следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя министра Елены Шишмаревой — по статьям о крупном мошенничестве и превышении служебных полномочий. Её подозревали в том, что при её участии в период с 2015 по 2017 год заключено более 300 договоров на обучение на сумму более 8 млн рублей. При этом следствие считает, что свыше 5 млн рублей поступило на счета одного индивидуального предпринимателя, также подозреваемого в мошенничестве. Контракты же, по мнению следователей, замминистра вынуждала заключать сотрудников подведомственных министерству организаций, иначе им не подписывала документы на выдачу средств.

Елену Шишмареву отправили под домашний арест, но 7 марта 2018 года она была найдена мёртвой в бане в своём домохозяйстве в селе Столбищи Лаишевского района. Проведённая следствием проверка по данному факту подтвердила самоубийство.

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