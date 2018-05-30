Лидс, Великобритания, 30 мая, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании разработали безопасную краску для волос, основным ингредиентом которого стала смородина. Об этом сообщается в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Сине-фиолетовый

Отмечается, что краску получают из жмыха смородины, который образуется после удаления сока из ягод. При этом краска не токсична, а цвет получается сине-фиолетовый.

По словам учёных, цвет краски сохраняется на волосах после 12 циклов мытья головы с шампунем. И даже после этого краска из смородины смоется только на 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали из графена краску для волос, которая обладает угольным цветом и защищает от статического электричества.