Млада-Болеслав, Чехия, 30 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Чешская Skoda представила пуленепробиваемый универсал Skoda Superb Estate, эту машину автопроизводитель разрабатывал в течение трёх лет совместно с неназванной британской компанией, об этом 29 мая сообщил портал Top Gear.

Vauxford Skoda Superb Estate

Стоимость автомобиля составила более 9,8 млн рублей по текущему курсу. Он оборудован 2-литровым мотором мощностью 187 л.с. Машина получила пуленепробиваемые стёкла, её пассажирский модуль был специально укреплён. Класс защиты авто соответствует стандарту PAS 300.

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Напомним, стоимость обычного универсала Skoda Superb Estate составляет около 2,6 млн рублей, силовая установка автомобиля позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 5,8 с.