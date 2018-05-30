Париж, 30 мая, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Французская полиция приступила к эвакуации крупнейшего в Париже стихийного лагеря беженцев в северо-восточной части города, где проживают около 1700 человек, пишет газета Le Figaro. Операция началась 30 мая в 6 утра по местному времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Как заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, эвакуированные беженцы будут временно размещены в 20 местах в Париже и в столичном регионе.

Это уже 35-я эвакуация стихийных стоянок мигрантов, организованная в Париже за последние три года. Вывезенные из этих лагерей беженцы сбегают из мест распределения и возвращаются в свои лагеря.