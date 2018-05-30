Сухум, 30 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В ходе встречи президента Абхазии Рауля Хаджимбы и сирийского лидера Башара Асада стороны подпишут межгосударственное соглашение. Об этом заявил журналистам глава МИД Абхазии Даур Кове.

Aidan Jones Рукопожатие

По словам абхазского министра иностранных дел, встреча между главами двух стран состоится в ближайшее время. Кове также отметил, что признание республики со стороны законного правительства Сирии имеет огромное значение для Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая пресс-службы МИД Южной Осетии и Абхазии опубликовали коммюнике, согласно которому Сирия объявила о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией.

Напомним, Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. За прошедший период независимость республик признали ещё три государства — члена ООН: Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Читайте также: МИД Грузии приступил к разрыву дипотношений с Сирией