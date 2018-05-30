Президенты Абхазии и Сирии подпишут соглашение между двумя странами
Сухум, 30 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В ходе встречи президента Абхазии Рауля Хаджимбы и сирийского лидера Башара Асада стороны подпишут межгосударственное соглашение. Об этом заявил журналистам глава МИД Абхазии Даур Кове.
По словам абхазского министра иностранных дел, встреча между главами двух стран состоится в ближайшее время. Кове также отметил, что признание республики со стороны законного правительства Сирии имеет огромное значение для Абхазии.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая пресс-службы МИД Южной Осетии и Абхазии опубликовали коммюнике, согласно которому Сирия объявила о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией.
Напомним, Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. За прошедший период независимость республик признали ещё три государства — члена ООН: Венесуэла, Никарагуа и Науру.
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