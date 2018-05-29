Бишкек, 10 сентября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Правительство Киргизии утвердило список из 35 международных организаций и объединений, в которые в 2019 году необходимо уплатить более 484,6 млн сомов (454,9 млн рублей) членских и долевых взносов, пишет Tazabek.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Наиболее крупные взносы республика платит за участие в Евразийском экономическом союзе — более 203,1 млн рублей. На втором месте Организация Договора о коллективной безопасности — 50,2 млн рублей. На третьем Секретариат ШОС — 26 млн рублей.

Затем следуют:

Региональная антитеррористическая структура ШОС — 16,9 млн рублей; Межпарламентская ассамблея СНГ — более 15,7 млн рублей;

Организация исламского сотрудничества — 14,7 млн рублей;

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — 14,2 млн рублей;

Международная исламская торгово-финансовая корпорация — более 13,2 млн рублей и Единый бюджет органов СНГ — 13,2 млн рублей;

Исламский банк развития — 9,7 млн рублей, постоянные представители в СНГ и замгенсекретаря ОДКБ — 8 млн рублей;

Организация по вопросам образования, науки и культуры ООН — 7,8 млн рублей;

ВОЗ — около 7,2 млн рублей;

ОБСЕ — около 6,2 млн рублей;

Организация по промышленному развитию ООН — 5,8 млн рублей;

Международная организация тюркской культуры — 5,6 млн рублей;

МОТ — 4,3 млн рублей;

Парламентская ассамблея тюркоязычных стран — более 4,2 млн рублей;

Организация по Договору о запрещении ядерных испытаний — более 3,8 млн рублей;

Всемирная туристская организация ООН — 3,8 млн рублей;

Международная организация гражданской авиации — около 3,2 млн рублей;

Регулярный бюджет ООН — более 3,1 млн рублей;

Всемирная торговая организация — около 2,7 млн рублей;

Всемирная метеорологическая организация — более 2,6 млн рублей;

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН — более 2,4 млн рублей;

Миротворческие операции и международные трибуналы ООН — 2,3 млн рублей;

Координационный комитет по противовоздушной обороне СНГ — 1,3 млн рублей;

Интерпол — около 1,3 млн рублей.

Самые маленькие членские взносы республика должна будет отдать в Парламентский союз Организации исламского сотрудничества, в Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Красный Крест и Красный Полумесяц, Европейскую комиссию за демократию через право, Международную организацию по миграции и Комитет по делам воинов-интернационалистов СНГ — в общей сложности чуть больше 1,1 млн рублей.