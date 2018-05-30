Ереван, 30 мая, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В Армении ректора Ереванского государственного университета Арама Симоняна госпитализировали после забастовки студентов, требовавших его отставки, об этом написал пресс-секретарь вуза Геворг Эмин-Терян на своей странице в Facebook.

Институт арменоведческих исследований ЕГУ Арам Симонян

Накануне студенты провели митинг с требованием отставки Симоняна, который возглавляет вуз с 2006 года. Участники заблокировали ректора в зале заседаний на 10 минут, после чего Симонян заявил, что в отношении него было применено насилие. Ректор также заверил, что не уйдет в отставку под давлением.

Как рассказал журналистам один из организаторов акции, студенты недовольны низким качеством образования в вузе, отсутствием академической свободы, непрозрачностью управления, а также нецелевым расходованием ресурсов.

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