Москва, 30 мая, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 30 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

"Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +21…+26°, — говорится в сообщении. — Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду».

Отмечается, что атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

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