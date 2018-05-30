Нью-Джерси, США, 30 мая, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Проведенное еще в 2015 году исследование о доходах мужчин и женщин вновь вызвало бурную дискуссию в сети интернет после того, как журналистка телеканала CNBC Эшли Форд напомнила на своей странице в Twitter о некоторых полученных тогда результатах.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидней Люмет. 1976. США Бизнес-вумен

«Эта исследование все еще актуально, и мне интересно согласны ли вы с этими женщинами или нет», — написала Форд, указав ссылку на материал. В нем, в частности, сообщается, что женщины, зарабатывающие больше мужей, испытывают стыд, вину и обеспокоенность.

В исследовании говорится, что больше трети жительниц США, родившихся после 1981 года, зарабатывают больше своих партнеров.

Во время дискуссии под сообщением Форд некоторые из женщин согласились, что более высокий доход может вызывать «неудобства».