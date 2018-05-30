Тель-Авив, Израиль, 30 мая, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Разведывательная служба Израиля отрицает факт заключения соглашения о перемирии с партией ХАМАС в секторе Газа, сообщает 30 мая Al Arabia.

Армия Израиля

Таким образом, противостояние, которое за последнее время унесло жизни более сотни человек, продолжается.

Напомним, с конца марта 2018 года в секторе Газа начались массовые акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине создания государства Израиль. В ходе манифестаций, израильские войска убили свыше сотни палестинцев, особенно трагичным стал день 14 мая, когда были убиты более 60 человек.