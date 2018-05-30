Оренбург, 30 мая, 2018, 08:48 — ИА Регнум. В адрес губернатора Оренбургской области Юрия Берга поступила благодарность от акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева. Он от имени жителей Актюбинской области и от себя лично выразил особую признательность за организацию и проведение Дней Оренбуржья в честь 20-летия Астаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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«Благодаря Вашей поддержке все мероприятия прошли на высочайшем организационном, техническом и творческом уровне, в удивительно доброжелательной и теплой обстановке, получив позитивный отклик и широкий общественный резонанс.

Масштабный праздник стал незабываем торжеством, а жители и гости города получили массу радостных впечатлений. Открытые в новом административном районе Актобе аллея и арт-объект на многие годы станут символами дружбы наших регионов», — говорится в письме.

Аким Актюбинской области отметил высокую экономическую и духовно-культурную значимость акции и выразил признательность всем жителям Оренбургской области за весомый вклад в укрепление дружественных связей между регионами. По словам Бердыбека Сапарбаева, прошедшие праздничные мероприятия стали еще одним ярким примером единства и братства наших народов, а также новым мощным стимулом для сближения и расширения сфер взаимных интересов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18−19 мая в Актюбинске прошли Дни Оренбуржья. Десант из высокопоставленных чиновников, представителей творческих профессий, бизнесменов, медиков провёл комплекс мероприятий, которые продемонстрировали опыт Оренбургской области и её экономический, гуманитарный, культурный потенциал. В течение двух дней представители России и Казахстана смогли посетить деловые площадки экономической, образовательной, медицинской сфер, познакомиться с культурным многообразием Оренбуржья, позитивными практиками молодежной политики Оренбургской области.