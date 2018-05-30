Вашингтон, 30 мая, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын готов согласиться на открытие в стране бургерных, однако отказываться от ядерного потенциала не намерен. Об этом говорится в секретном докладе ЦРУ, подготовленном в преддверии возможной встречи северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

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«Все знают, что они [КНДР] не собираются разоружаться», — сообщил источник в Белом доме американской телекомпании NBC.

В докладе аналитики ЦРУ пишут о том, чего именно стоит ждать Вашингтону от Пхеньяна на саммите. Готовность ограниченно пустить американские компании в КНДР для развития инфраструктуры — одна из возможных уступок Ким Чен Ына, считают они.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Пхеньян готовятся к проведению саммита глав государств в Сингапуре, встреча намечена на 12 июня. Японские издания отмечают, что США требуют от КНДР вывоза из страны до 20 ядерных боеголовок.

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