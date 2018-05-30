Москва, 30 мая, 2018, 08:43 — ИА Регнум. На торгах 29 мая рубль отметил четвертый день снижения кряду. Пара доллар/рубль набрала порядка 0,5%, коснувшись в моменте трехнедельных максимумов в районе 62,86 руб. Пара евро/рубль практически не изменилась и показывала сдержанную динамику, несмотря на масштабный обвал единой валюты против доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Учитывая набор факторов, которые влияют сейчас на российскую валюту, масштабы ее ослабления выглядят довольно скромными. Помимо растущего доллара, рубль ощущает на себе негативную атмосферу в сегменте рисковых активов.

Бегство от рисков, начавшееся на итальянских площадках, перекинулось на мировые финансовые рынки и давит на высокодоходники, включая рубль. Нефть тем временем медленно, но верно продолжает дешеветь и, судя по отсутствию внятных попыток восстановления, готова к дальнейшему выходу из длинных позиций», — пояснил эксперт.

Сегодня, 30 мая, с утра спрос на защитные активы по-прежнему актуален — политическая ситуация в Италии, которой грозят еще одни выборы в этом году, остается в центре внимания. Доллар держится на высоких позициях, а нефть марки Brent пытается ухватиться за отметку $75.

«Всё это предполагает дальнейшее ослабление рубля, который может пропустить «американца» к отметке 63 рубля уже в ближайшей перспективе. Если в краткосрочном периоде распродажа на финансовых рынках трансформируется в панику на опасениях европейского кризиса, положение российской валюты усугубится», — заявил Ковалев.

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