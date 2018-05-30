Триполи, 30 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Оппозиционные лидеры в Ливии согласились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря 2018 года, сообщает 30 мая Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Данное соглашение было достигнуто на встрече в Париже, где собрались представители 20 государств, в числе которых соседи Ливии, региональные державы, а также члены Евросоюза и Соединенные Штаты.

Напомним, после бомбардировки Ливии вооруженными силами НАТО и убийства лидера страны Муаммара Каддафи страна впала в гражданский конфликт, расколовший ее на несколько частей. До сих пор в государстве отсутствует единое правительство.