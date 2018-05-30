Афганистан, 30 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. На востоке Афганистана в результате подрыва смертника погибли трое полицейских, ранения получили восемь мирных жителей. Об этом сообщает 29 мая телеканал Tolo News.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Отмечается, что нападение произошло рано утром в городе Пул-е Алам, когда террорист-смертник взорвал небольшой грузовик, начинённый взрывчаткой, вблизи от здания полицейского управления. Двое других террористов-смертников столкнулись с сотрудниками сил безопасности, заявили в полицейском управлении провинции Логар.

По сведениям правоохранителей, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в афганской провинции Герат боевики убили по меньшей мере трех человек, среди погибших были один мирный житель и двое сотрудников правопорядка, также ранения получили трое полицейских.

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