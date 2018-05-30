Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 08:52 — ИА Регнум. 29 мая американская широковещательная компания «Эй-Би-Си» (ABC) объявила о прекращении показа популярного шоу «Розанна» после скандала с оскорбительной публикацией от ее звезды Розанны Барр, пишет газета Le Figaro.

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Известная симпатией к президенту США Дональду Трампу Розанна Барр ранее опубликовала расистское сообщение в Twitter, в котором сравнила сотрудницу администрации Барака Обамы с обезьяной.

Руководитель ABC, афроамериканка Ченнинг Данги назвала поступок Барр «гнусным» и «отвратительным». Актриса извинилась и удалила твит.

Розанна Барр (род. 1952) — актриса и продюсер. В 2012 году приняла участие в президентских выборах в США в качестве кандидата, заняв шестое место.