Мадрид, 30 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Учёные из Испании и Великобритании разработали нейросеть, которая может распознавать человека по походке. Об этом сообщается в издании IEEE Explore.

Цитата из х/ф «Старые песни о главном». Реж. Дмитрий Фикс. 1995. Россия «А я милого узнаю по походке...»

Отмечается, что метод работы нейросети основан на принципе глубокого остаточного обучения. Он позволяет распознавать человека по пространственным и временным характеристикам его следа. При этом точность достигает почти 100%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные создали нейросеть, способную реалистично переносить мимику людей между видеозаписями.