Екатеринбург, 30 мая, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала 2018 года было выдворено за пределы России 620 нелегальных мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Спустили с лестницы

Только за последнюю неделю были выдворены 50 мигрантов. В основном это граждане Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Попасть в Россию снова они смогут только через пять лет, уточнили в ФССП.

Добавим, с 25 мая в Екатеринбурге из-за предстоящих матчей чемпионата мира по футболу действует усиленный режим. На улицах города увеличено количество патрульных сотрудников полиции. На въезде в город проверяют междугородние рейсовые автобусы и пассажиров.

Усиленные меры безопасности продлятся до 25 июля.