Из Свердловской области выдворили 620 нелегальных мигрантов
Екатеринбург, 30 мая, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала 2018 года было выдворено за пределы России 620 нелегальных мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Только за последнюю неделю были выдворены 50 мигрантов. В основном это граждане Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.
Попасть в Россию снова они смогут только через пять лет, уточнили в ФССП.
Добавим, с 25 мая в Екатеринбурге из-за предстоящих матчей чемпионата мира по футболу действует усиленный режим. На улицах города увеличено количество патрульных сотрудников полиции. На въезде в город проверяют междугородние рейсовые автобусы и пассажиров.
Усиленные меры безопасности продлятся до 25 июля.