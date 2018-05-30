Чита, 30 мая, 2018, 08:43 — ИА Регнум. ДТП со скорой унесло жизни троих человек в Забайкалье. Подробности трагедии, произошедшей на автодороге «Иркутск-Чита» ночью 30 мая, сообщает ГУ МВД по Забайкальскому краю.

(сс)GDJ Скорая помощь

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель мотоцикла «Иж Юпитер 4», ехавший без включенных световых приборов. Около часа ночи автомобиль скорой медицинской помощи Ford Transit нагнал его недалеко от станции Лесной городок. От столкновения машину скорой занесло, она опрокинулась на бок и по касательной влетела в грузовик Renault Premium, двигавшийся во встречном направлении.

Водитель мотоцикла и его пассажир-девушка скончались на месте. Не выжил и пассажир машины скорой помощи, которого доставляли в медицинское учреждение. Медик с переломом предплечья и ушибами госпитализирована.

«На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Читинскому району, инспекторы дорожно-патрульной службы. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшей девушки», — пояснили в полиции.

Напомним, в 2017 году на дорогах Забайкалья регистрировали повышенную аварийность. По данным начальника УМВД региона Александра Щеглова, количество смертельных дорожно-транспортных происшествий в Забайкальском крае выросло на 6,5%. В этих авариях погибли 220 человек (в 2016 году было 207 погибших).