Владивосток, 30 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Тигр по кличке Артем, обитающий в Дальнереченском районе Приморского края, попал в объектив фотоловушек. Об этом сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

Wilma Verburg Амурская тигрица с тигренком

«Тигр по кличке Артем вновь позволил снять себя на видео, — говорится в сообщении. — Тем самым еще раз подтвердил, что по-прежнему обитает в Дальнереченском районе».

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что полосатый хищник, по всей видимости, осел на данной территории и является полноправным хозяином своего участка.

По его словам, специалисты продолжают наблюдать за тигром, который абсолютно здоров.

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