Москва, 30 мая, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Киев заговорил о том, что журналиста Аркадия Бабченко убила Москва, через несколько минут после того, как прозвучали выстрелы в подъезде его дома. Полиция Киева сразу заявила, что версии две — профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!». С больной головы на здоровую

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в убийстве виновна «русская тоталитарная машина», которая не простила ему «честности и принципиальности».

«Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии», — написал Гройсман в Facebook.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который в настоящее время находится в Нью-Йорке, на заседании Совбеза ООН заявил, что «Москва всегда видела в нем врага». По его словам, пока рано говорить, кто стоит за убийством, однако у Киева «есть веские причины говорить о том, что Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине».

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Климкин также напомнил, что Бабченко «продолжал бороться за демократическую Россию из Украины».

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook заявил, что одной из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко будет «работа российских спецслужб». «Путинский режим» метит в тех, кого нельзя сломать или запугать, написал Геращенко.

Он также написал, что за убийством Бабченко могут стоять российские спецслужбы, которые устраняют лиц, «мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и Украине».

Кристально чистым случаем террористического убийства назвал гибель Аркадия Бабченко заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. По его словам, другого заказчика, кроме России, он не видит.

«И придумать не могу, даже если захочу это сделать», — заявил Муждабаев, добавив, что Россию возглавляют международные террористы, которые сбивают самолеты и убивают неугодных людей по всему миру.

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Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, также проживающий в Киеве, предположил, что это не последняя смерть, поскольку «за последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов». Якобы для этого Москва вербует бывших бойцов добровольческих батальонов.

Следственный комитет РФ возбудил по факту убийства уголовное дело. По какой статье — пока не уточняется. В ведомстве напомнили, что «за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан», включая журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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За последние три года это уже третье громкое убийство журналиста в Киеве: в 2015 году возле своего дома был застрелен бывший главред газеты «Сегодня» Олесь Бузина, а в 2016 году также у своего дома был убит российский журналист Павел Шеремет. Заказчики обоих преступлений неизвестны, украинское следствие не дало никаких результатов.

«Писатель, для которого было важнее гражданское высказывание, чем осмысление происходящего», — написала про Бабченко «Новая газета».

Украинский журналист Денис Бигус заявил, что начал свое собственное расследование убийства Бабченко. Свое расследование пообещал провести и основатель «Новой газеты» Дмитрия Муратов.

Известный украинский блогер и волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook призвал немедленно требовать закрытия сообщения с РФ, ввести визы и полностью запретить все российские и пророссийские организации, работающие на Украине. Только так можно защитить людей, считает блогер.

В декабре 2016 года высказывания Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвало широкий резонанс. Журналист заявил, что артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, которые погибли в катастрофе Ту-154М над Черным морем, недостойны сочувствия.

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. Сначала он жил в Праге, а с августа 2017 года по май 2018-го — в Киеве. Работал на крымско-татарском телеканале ATR.