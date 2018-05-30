Иваново, 30 мая, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Объявлен список участников XII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало», который пройдёт в период с 12 по 17 июня 2018 года, об этом 29 мая сообщил портал «Культуромания».

Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Маргарита Терехова в фильме «Зеркало»

Претендентами на главный приз являются следующие фильмы: «Не забудь меня» (Рама Нехари), «Ни даты, ни подписи» (Вахид Джалилванд), «Овдовевшая ведьма» (Цай Чэньцэ), «Мужчины не плачут» (Ален Дрлевич), «Вороны» Йенса Ассура, «Восход Эдерлези» (Лазара Бодрожа), «Зерно» (Семих Капаноглу) и «Намме» (Заза Халваши).

В список также попал мультфильм «Гофманиада» Станислава Соколова, который аниматор создавал на протяжении 15 лет. XII кинофестиваль «Зеркало» пройдёт в Ивановской области.

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Напомним, в 2017 году гран-при «Зеркала» поделили две картины — «Теснота» Кантемира Балагова и «Я не мадам бовари» Фэна Сяогана. Лучшей режиссёрской работой был назван фильм кинематографиста из Хорватии Игоря Бежиновича «Краткая экскурсия».