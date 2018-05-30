Нижний Новгород, 30 мая, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода обратились в прокуратуру города с требованием проверить на конфликт интересов главу Автозаводского района Александра Нагина. Соответствующие шаблоны обращений появились в крупном сообществе соцсетей, а горожане отмечают, что в ряде компаний, которые занимаются управлением многоквартирными домами, учредителем выступает некто Михаил Нагин. Требование о проверке связей главы с домоуправляющим бизнесом горожане выдвинули после того как в начале мая получили квитанции с перерасчётом за тепло, которые содержали суммы существенно выше обычных — жителей просили доплатить от 1,5 до 12 тыс. рублей, передаёт корреспондент .

Цитата из х∕ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфликт интересов

«Прошу проверить действия главы администрации Автозаводского района Нагина А. В, а также афилированность его с ООО «Наш дом», через афилированные компании ООО «Жилсервис консалтинг» и ООО «Жилсервис инвест», долей в последнем владеет Нагин М. А, предположительно сын главы администрации! Администрация района является крупным заказчиком услуг ООО «Наш дом» («Жилсервис инвест», «Жилсервис консалтинг»), таким образом наблюдается конфликт интересов. Прошу расследовать данную ситуацию и привлечь к ответственности лиц, причастных к возможной коррупционной схеме», — гласит текст шаблона, которым, судя по обсуждению, ряд жителей уже воспользовались.

При этом в том же сообществе жители жалуются на неразбериху с квитанциями, в том числе жалобы есть и на услуги, выставленные ООО «Наш дом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода в начале мая получили квитанции с перерасчётом платы за тепло. Суммы оказались существенно завышены, поэтому протестовать горожане вышли на улицу. Власти города и области после стихийного митинга вмешались в ситуацию, провели переговоры с поставщиками ресурсов и было принято решение аннулировать счета, сделать перерасчёт по-новой.

«Перерасчеты, которые были связаны с не функционирующими приборами учёта, будут откорректированы на ноль. Соответствующие платёжки направят жителям до конца этой недели. Если кто-то из автозаводцев уже оплатил квитанцию с завышенными суммами за отопление, эти деньги будут учтены в следующих платежках, начиная с мая», — заявил глава региона Глеб Никитин 14 мая после встречи с генеральным директором ОАО «ЕвроСибЭнерго» (в структуре этой организации находится АО «Волгаэнергосбыт») Вячеславом Соломиным.

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Сейчас горожане требуют проверки связей главы Автозаводского района Александра Нагина с домоуправляющими компаниями. Свой пост нынешний глава занимает с ноября 2016 года. По данным с официального сайта администрации района, на него он пришёл с должности первого заместителя главы администрации района, которую занимал с 2008 года, но в период с 2005 по 2008 годы Нагин работал первым заместителем генерального директора, техническим директором ООО «Наш дом».

Отметим, в декларации о доходах за 2017 год Нагин зарегистрировал доход в 2,73 млн рублей. Помимо этого, в его собственности автомобили LEXUS GX460 и TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO), а также земельный участок площадью 1250 кв. м, жилой дом общей площадью 347,4 кв. м и квартира площадью 47,7 кв.м.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Наш дом», о котором ведут речь в своём обращении жители, создано в апреле 2005 года. Его участниками являются ООО «Аварийно-восстановительная служба», ООО «Автотранспортное предприятие» и ООО «Жилсервис Инвест». Последнее также упомянуто в обращении горожан. Примечательно, что единственным участником двух первых ООО выступает созданное в 2008 году «Жилсервис Инвест». В последнем участники — Владимир Аношкин, ООО «Доверитель» и Юрий Яшенков (директор ООО «Наш дом»).

Само ООО «Жилсервис Инвест» в разное время помимо ООО «Наш дом» учредило ещё восемь компаний. Шесть из них работают в сфере домоуправления. В их числе и упомянутое в обращении ООО «Жилсервис Консалтинг» (основной вид деятельности которого управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), где помимо этого в числе учредителей присутствует и некий Михаил Александрович Нагин. Последний числится соучредителем ещё 12 компаний, зарегистрированных в 2005—2006 годах, и все работают в сфере управления многоквартирными домами, зарегистрированы в Нижнем Новгороде.