Рамалла , 30 мая, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Благодаря переговорам с представителями Израиля достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня в секторе Газа, сообщила 30 мая пресс-служба движения ХАМАС.

Флаг Палестины

«Было предпринято множество посреднических усилий и достигнуты договоренности в отношении возвращения к взаимопониманиям о прекращении огня в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Из комментариев источника в «палестинском сопротивлении» следует, что договоренность о восстановлении перемирия достигнута благодаря посредникам из Египта.

Добавим, минувшей ночью стороны провели обмен ударами, однако к утру установилось затишье. В ХАМАС отметили, что благодаря военным усилиям «сопротивление не допустило переписывания правил игры».