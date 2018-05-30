Исламабад, 30 мая, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Пакистан и Индия согласились приложить усилия для предотвращения насилия на границе, чтобы в полном объеме выполнять соглашение о прекращении огня от 2003 года, сообщает 30 мая Al Jazeera.

Topher Перемирие (скульптура)

Понимание подобной необходимости было достигнуто военными обоих государств после того, как они провели совещание относительно всплеска насилия, продолжающегося с осени 2016 года.

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном крайне сложны из-за наличия территориального спора: стороны претендуют на территорию Кашмира, из-за которого между государствами не раз вспыхивали военные конфликты.