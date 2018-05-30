Оренбург, 30 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Оренбургская область заняла 30-ю строчку среди 85 субъектов России в антинаркотическом рейтинге, набрав 29,01 балл. Регионом, осуществляющим самую эффективную антинаркотическую политику, стала Архангельская область — первое место (22,62 балла).

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

В 2018 году федеральный проект «Трезвая Россия» впервые провёл независимое аналитическое исследование эффективности антинаркотической работы российских регионов. Итогом исследования стал доклад «Трезвая Россия — против наркотиков. Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов Российской Федерации — 2018».

При составлении рейтинга учитывали пять критериев: число умерших от наркотиков; количество страдающих от зависимости; число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; количество выявленных административных правонарушений и зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). По каждому из пяти критериев региону присваивали баллы, которые в итоге суммировались и определили положение субъекта РФ в рейтинге. Чем меньше балл — тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.

В первую пятёрку рейтинга вошли Архангельская область, Чукотский автономный округ, Волгоградская область, Чечня, Мордовия. В этих регионах зафиксирована самая эффективная борьба с наркотической зависимостью.

Оренбуржье замкнуло ТОП-30 «наркотических» регионов. Стоит отметить, что в 2017 году в Оренбургской области отмечены позитивные тенденции в сфере противодействия наркомании. Оренбургским наркологическим диспансером в 2017 году зарегистрировано 3989 потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Это на 16% меньше, чем в 2016 году. Количество наркопотребителей в возрасте до 17 лет составило 47 человек, что на 66% меньше показателя 2016 года.

Правоохранительными органами региона выявлено 3229 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 20,9% больше по сравнению с 2016 годом, что свидетельствует о более эффективной работе.

Вместе с тем власти региона признали, что абсолютные цифры, показывающие объёмы немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по-прежнему недопустимо высоки. И они требуют активизации антинаркотической работы.