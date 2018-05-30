Москва, 30 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В результате проблем с финансированием действующая Федеральная космическая программа РФ может быть скорректирована, а это повлечёт неизбежный пересмотр сроков и целевых параметров программы. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Космонавт Олег Котов в открытом космосе во время космического полёта МКС-22

Согласно его данным, нехватка средств в 2019 году может составить 17 млрд рублей, в 2020 году недофинансирование составит 52 млрд, а в 2021 году — 75 млрд. Таким образом на ближайшие три года дефицит средств «на космос» составит около 150 млрд рублей.

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Напомним, в марте 2016 года правительством РФ была утверждена Федеральная космическая программа России на 2016−2025 годы. Согласно параметрам программы, объём бюджетного финансирования был определен в 1,4 трлн рублей. Следует отметить, что при разработке документа в 2014 году на реализацию программы предполагалось потратить вдвое больше — 2,8 трлн рублей.

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