Барселона, Испания, 30 мая, 2018, 08:29 — ИА Регнум. 29 мая председатель Женералитета Каталонии Ким Торра подписал указ о новом составе правительства, исключив из него четыре лица, находящиеся под следствием. Об этом пишет газета ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Жорди Туруль, Хосеп Руль, Антони Комин и Луис Пуч согласились отказаться от своих кресел, поскольку «всегда желали быть частью решения, а не проблемы», говорится в официальном заявлении. Вместо них в новые должности вступят три женщины и мужчина — такое решение приближает правительство Каталонии к гендерному паритету. Прежний состав был подвергнут критике как дискриминационный.

Как сообщало ИА REGNUM, Мадрид заблокировал прежний состав правительства, поскольку двое из ранее назначенных фигур находятся в превентивном заключении в Испании, а двое других скрываются от правосудия за границей. Они преследуются испанским судом за преступления мятежа и растраты государственных средств.