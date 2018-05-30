Пекин, 30 мая, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Инициатива Пекина «Один пояс, один путь» уменьшит вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном, предоставив Пакистану возможность отслеживать и контролировать военно-морскую активность Индии в Индийском океане, пишет независимый международный аналитический центр Eurasia Review.

Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

Пакистан играет важную роль в китайском проекте «Морской Шёлковый путь XXI века», который является одной из двух составных частей инициативы Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Особенно важным для Пекина в реализации этой инициативы является строительство Китайско-пакистанского экономического коридора, который, в свою очередь, служит связующим звеном между морским и сухопутным маршрутами китайского Нового Шёлкового пути.

Индия воспринимает «Морской Шёлковый путь» Китая, проходящий через Южную Азию, как прямую угрозу своим стратегическим интересам, а также своему неоспоримому лидерству в Индийском океане.

Индийская региональная стратегия сформирована определенной триадой приоритетов, отмечает Анит Мукержи, эксперт по проблемам Южной Азии Центра стратегических и международных исследований: во-первых, это установление более тесных связей с США и их союзниками, во-вторых, укрепление связей с прибрежными государствами Индийского океана и, в-третьих, наращивание собственной военной мощи в регионе.

Кроме прочего, Индия также опасается, что развитие порта Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан в рамках строительства Китайско-пакистанского экономического коридора откроет возможность для формирования в Гвадаре китайской военно-морской базы. Порт Гвадар, построенный, финансируемый и эксплуатируемый Китаем, расположен на стыке Оманского залива и Аравийского моря, обеспечивая таким образом Китаю доступ к ключевому местоположению в Индийском океане.

Напомним, что не так давно, в 2016 году, Индия провела успешные испытания атомной подлодки «Арихант» и до 2020 года планирует ввести в эксплуатацию еще шесть субмарин этого класса. А нуклеаризация Индийского океана имеет серьезные последствия для безопасности Пакистана.

В настоящее время Пакистан, как никогда, нуждается в сильном региональном стратегическом партнере, каким может стать Китай, как минимум для отслеживания военно-морской активности Индии в Индийском океане. Причем Китай располагает возможностями мониторинга военно-морской активности как Индии, так и США.

Поэтому за счет китайской инициативы «Один пояс, один путь» Пакистан будет не в последнюю очередь стремиться максимизировать свою собственную безопасность на море. Также вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем пакистанский флот закупит у Китая еще восемь дизель-электрических подводных лодок (ДЭЛП) в качестве оборонительной меры и своеобразного ответа Индии на запуск первой атомной субмарины «Арихант».Однако сами поставки запланированы только на 2028 год.