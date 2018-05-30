Москва, 30 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Спасти сборную России на чемпионате мира по футболу могут четыре футболиста. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Телеканал выделил четырёх игроков в составе сборной России. Это Александр Головин, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Алексей Миранчук.

По мнению телеканала, Головин отлично проявил себя в 2017 году на Кубке конфедераций, а также провёл удачный сезон в составе ЦСКА в чемпионате России. Зобнин внёс значительный вклад в чемпионство «Спартака» в сезоне-2016/17. Кузяев стал одним из лидеров «Зенита». А Алексей Миранчук помог «Локомотиву» стать чемпионом сезона 2017/18.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.