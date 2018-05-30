Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Официально признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией призвал СБ ООН постпред Израиля Данни Данон. Об этом сообщает Седьмой израильский телеканал.

Демонстрация ХАМАС

Ранее в связи с пуском ракет по Израилю из сектора Газа США запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В преддверии заседания постпред Израиля назвал позитивным шагом тот факт, что атаки ХАМАС против израильских граждан будут обсуждаться в ООН.

«Однако члены Совбеза должны предпринять сложные действия и не ограничиваться словами. Я призываю СБ ООН официально признать ХАМАС террористической организацией», — сказал Данон.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа, отвечая на пуски ракет по территории Израиля. В результате были уничтожены 30 объектов ХАМАС.

Палестинское движение ХАМАС признано террористической организацией в Израиле, США, Канаде, Японии и Евросоюзе, в Иордании находится под запретом.

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