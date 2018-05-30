Мехико, 30 мая, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в случае победы на выборах не будет жить в официальной резиденции главы государства «Сосны», поскольку она якобы заколдована, сообщает Excelsior.

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«В «Соснах» необходимо ежедневно убираться и применять ритуальную чистку утром, днем и вечером, чтобы отпугнуть злых духов», — заявил Лопес Обрадор.

Напомним, президентские выборы в Мексике пройдут 1 июля 2018 года. Ранее представитель Лопеса Обрадора от коалиции Juntos Haremos Historia рассказал, что его внешнеполитическая база в первую очередь обоснована сопротивлением внутренним проблемам страны — безнаказанности преступников, коррупции и социальному неравенству.

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