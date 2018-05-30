Луганск, 30 мая, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Объекты на территории Луганской Народной Республики трижды подвергались обстрелам со стороны Украины за минувшие сутки, сообщает 30 мая пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Pixabay.com Пулевое отверстие

«Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое и Донецкий», — говорится в сообщении. При обстрелах использовались минометы калибра 120 и 82 мм и АГС.

Отмечается, что жертвы среди гражданского населения и разрушения отсутствуют.

Добавим, что киевские боевики используют оружие в нарушение соглашения о режиме прекращения огня, действующего на линии разграничения с 30 марта. Кроме того, обстрелы нарушают Минские соглашения, которые обязалась исполнять Украина.