Чита, 30 мая, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Забайкальском крае потушены три лесных пожара. Об этом сообщает в среду, 30 мая, пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

skeeze Огонь в лесу

«За прошедшие сутки благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию 3 лесных пожара в Петровск-Забайкальском и Могочинском районе ликвидированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на территории Забайкальского края действует 6 лесных пожаров на общей площади 7211 га.

В тушении пожаров участвует более 100 человек, а также задействовано 13 единиц техники.

Читайте также: За сутки в РФ ликвидировали почти 100 природных пожаров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2018 г. в Бурятии во время тушения лесного пожара погибли двое сотрудников лесхоза — люди оказались в огненной ловушке.

Читайте также: В Забайкалье резко сократилась площадь лесных пожаров