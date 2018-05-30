Москва, 30 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Ушел из жизни российский документалист, сценарист и режиссёр, бывший актер «Современника» Юрий Рашкин, служивший в нём в период с 1967 по 1973 год, об этом 29 мая сообщила пресс-служба театра на официальной странице в Facebook.

Цитата из х/ф «Необыкновенное лето». Реж. Григорий Никулин. 1979. СССР Юрий Рашкин в роли Зубинского

Рашкину было 72 года, он играл в таких спектаклях «Современника», как «Белоснежка и семь гномов», «Ночная повесть», «Декабристы», «Народовольцы, «Большевики», «На дне» и других.

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После 1973 года он уехал в Ленинград и стал играть в Театре комедии, а впоследствии занялся созданием документальных телефильмов. Последняя его картина была показана в марте 2018 года на телеканале «Культура». Дочь Юрия Рашкина Полина сегодня служит в «Современнике».