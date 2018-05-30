Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Соболезнования семьям жертв террористического нападения в бельгийском городе Льеж, а также народу и правительству Бельгии выразил генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы организации.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Также Гутерриш осудил совершенное 29 мая преступление, в результате которого погибли двое полицейских и один мирный житель, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшем в инциденте. По его словам, ООН поддерживает Бельгию в её борьбе с экстремизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, устроивший перестрелку в Льеже злоумышленник ранее был отпущен из тюрьмы на два дня. Во время своего двухдневного «увольнения» преступник, обладавший жестоким нравом, устроил перестрелку в кафе, в результате которой погибло три человека. Сам преступник был ликвидирован.

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