Вашингтон, 30 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа скрывает количество убитых американскими войсками мирных жителей в странах, в которых Вашингтон проводит военные операции, несмотря на подписанный предыдущим главой Белого дома исполнительный указ, пишут Сара Наки и Алекс Мурхед в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Авторы указывают на то, что с приходом в Белый дом президента-республиканца правительство США значительно увеличило количество операций в таких странах, как Сомали и Йемен. Более того, по данным независимых мониторинговых организаций, действия американских военных в Ираке и Сирии стали причиной рекордного числа летальных случаев среди мирного населения этих стран.

И правительство отказывается раскрывать точную информацию о том, сколько именно мирных жителей убили США по их собственным подсчетам. В частности, в мае Белый дом отказался предоставлять такую информацию в рамках подписанного Бараком Обамой исполнительного указа, согласно которому данные о погибших в ходе контртеррористических операций мирных жителей должна становиться достоянием общественности.

Напомним, речь идет о подписанном 1 июля 2016 года президентом-демократом исполнительном указе о принятии мер для решения проблемы гибели мирного населения в результате операций США (United States Policy on Pre — and Post-Strike Measures To Address Civilian Casualties in U.S. Operations Involving the Use of Force). Он предполагает, в частности, расследование всех случаев гибели мирных жителей в результате действий вооруженных сил США, а также признание собственной ответственности и предоставление компенсаций близким погибших.

Также необходимо отметить, что с момента прихода Трампа, который обещал «к чертям разбомбить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», в Белый дом США активизировали действия своих военных против боевиков в Сирии и Ираке.

В частности, по сообщениям западных СМИ, в ходе операции по освобождению иракского города Мосула от радикалов погибло от 9 до 11 тыс. человек. Из них по меньшей мере треть, по информации американского агентства Associated Press, была вызвана нанесением ударов возглавляемой США коалицией по борьбе с радикалами или действиями иракских военных. При этом указывается, что истинные цифры погибших в несколько раз больше официальных.

Такая же ситуация сложилась и в сирийской Ракке — столице так называемого халифата. По данным ООН, количество жертв от действий авиации коалиции достигало там нескольких сотен, несмотря на то, что город удерживали менее тысячи радикалов.