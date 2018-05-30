Южно-Сахалинск, 30 мая, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поставил крест на заветной мечте сахалинцев, курильчан и других дальневосточников о свободном вылове «трёх хвостов» горбуши в сутки для еды бесплатно. Московский чиновник считает, что дальневосточники не могут бесплатно есть дальневосточную рыбу — пусть покупают путёвки для спортивного и любительского рыболовства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жорж-Пьер Сёра. Рыбаки. 1883

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Идею «трёх хвостов» сахалинцы, да и другие жители Дальнего Востока лелеяли очень давно. Особенно это актуально для дальневосточной глубинки, где рыбалка да сбор дикоросов — единственные способы прокормить семьи. Да и вообще — жители рыбного региона должны иметь право пойти и у себя дома поймать хотя бы три рыбки в день — на уху, например.

Но глава рыбного ведомства Шестаков полагает иначе.

Идею «трёх хвостов» Илье Шестакову изложили представители региональных властей на совещании, которое прошло в Южно-Сахалинске, где глава Росрыболовства пребывает с рабочим визитом.

«Подобная практика действовала на островах ранее и очень положительно воспринималась населением. Не возражала против этого и наука — ТИНРО и СахНИРО. Приближается путина. И население будет интересоваться. У нас этот вопрос остро стоит. И если мы это решение не примем, то могу точно сказать, что будет массовое недовольство людей по поводу того, что мы запретили этот вид вылова», — привело слова губернатора Сахалина Олега Кожемяко ИА «Сахалин. Инфо».

Несмотря на то, что идея «трёх хвостов» неоднократно озвучивалась как региональными властями, так и общественниками, глава Росрыболовства, судя по реакции, не нашёл времени, чтобы с ней ознакомиться. Поэтому чиновникам сахалинского правительства пришлось довольно долго объяснять Шестакову — о чём, собственно, речь.

Однако идея не нашла поддержки у руководителя федерального агентства по рыболовству. И напрасно ему объясняли, что никакого ущерба природе рыбалка с удочками не принесёт, а жители одного из самых удаленных и рыбных регионов России просто получат возможность поймать рыбу бесплатно, у себя дома, не привязываясь ни к каким участкам.

«Какие могут быть решения? Есть участки для спортивного и любительского рыболовства, есть путёвки. Сейчас ведётся работа для создания максимально удобной покупки путевок — через интернет», — удивился московский чиновник.

Региональные власти подобные полумеры считают недостаточными — уже хотя бы потому, что коренных жителей Дальнего Востока обижает запрет на рыбалку, не браконьерскую, а «просто с удочкой на берегу посидеть», у себя дома.

Однако федеральный закон о рыболовстве никаких «трёх хвостов» для дальневосточников не предусматривает.

Особенно напугало главу Росрыболовства Илью Шестакова то, что подобное нововведение может привести к снижению размера штрафов и сокращению расчётных сумм ущерба от действий браконьеров государству.

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Браконьеры между тем в каждую путину берут у «бдительного» государства далеко не «три хвоста». И мужикам с удочками с полчищами охотников за лёгкой добычей не тягаться.

В октябре 2017 года на митинге по поводу сохранения рыбных запасов Сахалина и Курил жители островного региона в числе прочих требований заявили о необходимости увеличить штат рыбоохраны и повысить жалованье рыбинспекторам. Подписи под документом, направленным в адрес президента России Владимира Путина, поставили более 700 человек. На митинге люди говорили как раз о том, что браконьеры берут столько рыбы, сколько захотят, а простой народ уже начал забывать её вкус.

Но пока руководитель Росрыболовства лишь порассуждал о том, что выводить горбушу из перечня особо ценных видов, что значительно облегчило бы её промысел и любительский лов, «себе дороже», и предложил подумать о том, чтобы сделать «более демократичной» систему формирования участков для любителей. Но это — дело далекого будущего: пока систему придумают, пока её согласует Москва.

Инициатива о «трёх хвостах» принадлежит правительству Сахалинской области. Её даже успели реализовать в 2015 году — тогда МФЦ стали выдавать бесплатные путевки всем желающим на вылов трёх рыбёшек в день, даже без привязки к месту проживания в том или ином районе острова.

Но сахалинцы недолго пользовались правом бесплатно ловить рыбу удочкой на уху на своей земле. В 2016 году на «три хвоста» наложила вето прокуратура.

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Таким образом, бесплатно ловить лосося для еды жителям Сахалина и всего остального Дальнего Востока Москва категорически запретила.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей ДФО, особенно для Сахалина и Курил, рыба — это жизнь, культура, история. В 2017 году, когда к дальневосточным берегам пришло мало лосося, по дальневосточным регионам прокатилась волна рыбных митингов. Люди были возмущены тем, что браконьерам на реках и в бухтах вольница, а простые люди рыбы не видят.

Запреты на рыбалку — один из главных поводов для дальневосточников покинуть родной регион: люди просто не видят смысла тут жить.

На пафосных «Днях Дальнего Востока», проходивших в Москве, организаторы представляли гостям морские деликатесы — крабы, лососевую икру, лосось и гребешки — как повседневную еду дальневосточников. Между тем сами дальневосточники в социальных сетях с обидой писали, что их повседневная еда — пельмени из магазина, а лосось и прочие деликатесы им давно не по карману. Например, в самый разгар осенней путины в магазинах Хабаровского края в «камень» замороженная и потерявшая все вкусовые качества горбуша продавалась по 70 руб. за кило. Кета, тоже мороженая, — по 270 рублей, свежую рыбаки украдкой продавали по 300−500 рублей, в зависимости от размера. Лососевая икра у спекулянтов стоила от 3000 рублей за кило.

Лишенные бесплатной рыбы, дальневосточники скоро могут лишиться и бесплатных даров тайги. Минвостокразвития «осчастливило» новой идеей. По версии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), сегодня около 2 тыс. жителей ДФО заняты собором дикоросов — грибов, ягод, лопухов, шишек, папоротника и прочего — в тайге. Ведомство подсчитало, что средний дальневосточник зарабатывает на сборе дикоросов порядка 80 тыс. рублей в месяц. Правда, ни самих расчетов, ни экспертного состава, который проводил исследование, не привело. Теперь АРЧК ДВ и Минвостокразвития грезят о том, что можно загнать в тайгу целых 70 тыс. дальневосточников, выполнив тем самым план по самозанятым, а заодно и обложить все эти 70 тыс. человек налогом.

Дальневосточники в социальных сетях выдвинули встречную идею: командировать чиновников в дальневосточную тайгу, в которой обитают голодные медведи и тигры, но не на вертолете и с охраной, а пешком и с ведрами для дикоросов. И запретить выходить из тайги до тех пор, пока каждый не насобирает шишек и лопухов на 80 тыс. рублей.

Особенно встревожила идея Минвостокразвития жителей дальневосточной глубинки, для которых тайга осталась единственной кормилицей. Люди боятся, что и на этот источник пропитания для их семей Москва наложит запрет.