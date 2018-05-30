Москва, 30 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В 2018 году в Московском метрополитене введут в эксплуатацию 15 новых станций. Об этом заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Москва 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По его словам, всего на 2018 год запланирован ввод 24 станций метрополитена. Девять из них уже открыты. «К 2025 году протяженность линий метрополитена будет практически удвоена. Ранее планировалось увеличить протяженность подземки на 30%», — отметил заммэра.

В Московском метрополитене появится «Большая кольцевая линия»

Хуснулин напомнил, что в настоящее время строится Большая кольцевая линия. Это самая большая кольцевая линия в мире — почти 70 км, 31 станция метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 по 2021 год планируется построить 137 км линий метро, ввести 60 новых станций и восемь депо. 95% жителей Москвы получат метро в шаговой доступности, а протяженность столичной подземки вырастет в два раза.

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