Турция, 30 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Подданный Великобритании погиб в Турции, выпав из самолета на взлетно-посадочную полосу. Трагедия произошла в аэропорту города Даламан, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Look.com.ua Аэропорт

В ночь на 29 мая лайнер готовился к взлету. Экипаж принял решение снять 30-летнего мужчину с рейса — бортпроводницы сопровождали его к выходу. Пассажир выпал из самолета и получил травмы. Он скончался в больнице, не приходя в сознание, уточняет турецкая газета Hürriyet.

Отмечается, что мужчина потерял билет и три дня находился в аэропорту, ожидая вылета. Сев в самолет, он принялся спорить с экипажем, что и стало причиной отказа пассажиру в обслуживании.

По факту ЧП проводится расследование.

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