Гавана, 30 мая, 2018, 08:15 — ИА Регнум. 29 мая кубинский лидер Мигель Диас-Канел вместе с представителями властей провинций подвел итоги удара шторма «Альберто», накрывшего остров в конце минувшей недели, сообщает агентство Prensa Latina.

Brocken Inaglory Шторм

По 29 мая 58 тыс. жителей Кубы оставались без электричества. Спровоцированные ливнями наводнения и оползни нанесли ущерб 50 школам, занятия отменены в пяти провинциях. Нанесен урон табачным, банановым, бобовым плантациям. Повреждены несколько мостов и дорожная инфраструктура, что привело к изоляции некоторых населенных пунктов.

Шторм «Альберто» сбавил свою силу, однако сильные ливни и риск наводнений и оползней сохраняются в ближайшие дни. Власти страны поставили задачу как можно быстрее вернуть тысячи эвакуированных жителей в их дома, чтобы предотвратить мародерство.