Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Созыв специальной сессии Конференции стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия (ОЗХО) нельзя рассматривать как политизацию деятельности этой организации, заявила постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Карен Пирс.

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«Мы думаем, мы получим большую поддержку от стран, которые хотят добиться, чтобы это оружие больше никогда не применялось», — цитирует ТАСС Пирс.

Напомним, 29 мая Великобритания совместно с 10 странами, включая США, Германию, Канаду и Францию, обратилась к директору ОЗХО Ахмету Узюмджо с просьбой провести специальную сессию Конференции стран-участниц ОЗХО. Главным условием проведения должно стать согласие не менее 64 государств из 192 членов конвенции.

Постоянное представительство России при ОЗХО раскритиковало данную инициативу, отметив, что за ней стоят политические цели, направленные на дальнейшую политизацию организации.

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