Макао, Китай, 30 мая, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Восемнадцать человек были арестованы за прошедшие выходные в Специальном административном районе (САР) КНР Макао в рамках облавы на преступников, занимающихся незаконным перевозом мигрантов, сообщили в судебной полиции, передает 29 мая газета China Daily.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Все арестованные были вовлечены в деятельность криминальной группировки, помогавшей иностранцам незаконно въезжать и работать на территории Макао, отметил пресс-секретарь судебной полиции САР. Полиция в сотрудничестве с таможенными органами района, а также местными властями с китайского материка совместно задержали 18 человек. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что таможня Китая изъяла 137 тыс. тонн нелегального импорта отходов в рамках кампании борьбы с контрабандой мусора.