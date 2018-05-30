Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 30 мая, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Ураган «Мария» в Пуэрто-Рико стал причиной смерти более чем 4 тыс. 600 человек, сообщает 30 мая Al Jazeera.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

По данным исследования, проведенного журналом New England Journal of Medicine, за 102 дня, после буйства стихии от его последствий, прямых или косвенных, погибло 4 тыс. 645 человек.

Порядка трети смертей было вызвано тем, что медицинские службы страны не смогли вовремя предоставить помощь пострадавшим от урагана, считают исследователи из Гарвардского университета.

Официальные власти страны не признают столь масштабные жертвы. По их данным, от действий стихии погибли 64 человека.