Барнаул, 30 мая, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае 30 мая ожидается штормовой ветер, ливни и град. Непогода продлится до 31 мая, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Джон Марин. Ураган. 1944

По прогнозу синоптиков, ветер усилится до 15−20 м/с, с порывами до 22−27 м/с. В экстренной службе предупреждают местных жителей о соблюдении мер осторожности.

«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также специалисты предупреждают: если человек во время штормового ветра находится на улице — ему следует обходить стороной рекламные щиты и не укрываться под деревьями, так как они могут обрушиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Гидрометцентре РФ предупредили жителей Центрального федерального округа (ЦФО), что в Москве, Подмосковье и северной части ЦФО 30 мая и 31 мая ожидается приход циклона из Скандинавии. Он принесёт штормовые порывы ветра.

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