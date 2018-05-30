Москва, 30 мая, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Объём экспорта легковых авто из России в первом квартале 2018 года снизился на 57% относительно аналогичного периода 2017 года, всего за рубеж было продано 4,6 тыс. автомобилей, сообщило 29 мая агентство «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Аналитики отмечают, что более 60% всего объёма продаж приходится на продукцию АвтоВАЗа, за обозначенный период за рубеж было продано около 2,9 тыс. машин, произведенных предприятием. По их мнению, снижение показателей произошло по причине того, что в 1 квартале 2017 года имела место высокая сравнительная база (10,6 тыс. ед.), 60% которой приходилось на кроссовер Skoda Yeti.

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Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что Skoda прекращает производство кроссовера Yeti на заводе в Нижнем Новгороде.